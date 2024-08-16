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Otomobil hurdaya döndü! 1 ölü 1 gözaltı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2024 23:22
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Otomobil hurdaya döndü! 1 ölü 1 gözaltı

Aksaray-Niğde otoyolunda korkunç bir kaza meydana geldi. Seyir halindeki otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu otomobil sürücüsü hayatını kaybederken tır sürücüsü Y. K. jandarma tarafından gözaltına alındı. kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatılırken çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya döndü.

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