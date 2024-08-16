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Diyarbakır'da otogarda unutulan çanta fünye ile patlatıldı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2024 22:43
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Diyarbakır’da otogarda unutulan çanta fünye ile patlatıldı

Diyarbakır'da, Batı ilçe otogarının önünde unutulan ve bomba imha uzmanı tarafından fünye ile kontrollü olarak patlatılan şüpheli çantadan bebek kıyafetleri çıktı.

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