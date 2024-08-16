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Antalya'da motosiklet minibüsün açılan kapısına çarptı: 2 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2024 18:26
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Antalya’da motosiklet minibüsün açılan kapısına çarptı: 2 yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde seyir halindeki motosiklet, yol kenarında duran minibüsün sürücüsü tarafından açılan kapısına çarptı. Kazada, devrilen motosikletin sürücüsü ve arkasındaki yolcu yaralandı.

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