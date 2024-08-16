Albayrak ailesinin acı günü! Serhat Albayrak ve Berat Albayrak'ın dayısı vefat etti
Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkanvekili Serhat Albayrak ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın dayısı Ali Keleş hayatını kaybetti. Keleş, öğle namazına müteakip Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı mezarlığına defnedildi.
Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkanvekili Serhat Albayrak ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dayısı Ali Keleş hayatını kaybetti.
EDİRNEKAPI MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLDİ
Ali Keleş'in cenazesi, Fatih Cami'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Edirnekapı Mezarlığına defnedildi.
BAKANLAR, ALBAYRAK AİLESİNİN ACISINI PAYLAŞTI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun da katıldığı cenaze töreninde eski Hazine ve Maliye Bakanı, NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Kurucusu Berat Albayrak, İstanbul Valisi Davut Gül, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkanvekili Serhat Albayrak başta olmak üzere iş ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı.
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