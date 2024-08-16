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Fransa’da hava gösterisinde dehşet! Eğitim uçağı düştü: 1 ölü

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2024 23:40 Güncelleme: 16.08.2024 23:41
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Fransa’da hava gösterisinde dehşet! Eğitim uçağı düştü: 1 ölü

Fransa’nın güneyinde hava gösterisi yapılırken korkunç dakikalar yaşandı. 2 kişilik eğitim uçağı Akdeniz’e düştü. Feci olayda pilot hayatını kaybetti. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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