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"Kuyu-16" ile suç örgütlerine operasyon! Çok sayıda tutuklu var

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2024 23:31 Güncelleme: 16.08.2024 23:32
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Kuyu-16 ile suç örgütlerine operasyon! Çok sayıda tutuklu var

Elazığ'da, "Kuyu-16" operasyonu ile organize suç örgütlerine darbe vuruldu. Operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 11'i tutuklanırken 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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