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FETÖ'cüler Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2024 19:57 Güncelleme: 16.08.2024 19:57
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FETÖ’cüler Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandı!

Terör örgütü FETÖ ile mücadele yurdun her noktasında kararlılıkla sürüyor. Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 FETÖ'cü terörist Edirne'de görevli hudut birlikleri tarafından yakalandı.

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