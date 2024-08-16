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Düzce'de tarım aracı devrildi: 1 ölü 1 yaralı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2024 22:06
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Düzce’de tarım aracı devrildi: 1 ölü 1 yaralı

Düzce’nin Gümüşova ilçesinde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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