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Esenyurt’ta çocuklara uyuşturucu satan şüpheli yakalandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2024 22:34
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Esenyurt’ta çocuklara uyuşturucu satan şüpheli yakalandı

İstanbul Esenyurt’ta polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmada 1 şüpheli gözaltına alındı.

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