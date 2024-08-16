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Aydın'ın Söke ilçesinde trafik kazası: 1 ölü

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2024 17:56
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Aydın’ın Söke ilçesinde trafik kazası: 1 ölü

Aydın'ın Söke ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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