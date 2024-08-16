Riskli konutlar güçlendirilmeli! 6 milyondan fazla tehlikeli bina var

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BU KONU İHMAL EDİLMEMELİ

Binaların yıkılmasının ve çökmesinin asla kader olmadığını yineleyen Türkkan, "Doğru zemin, doğru malzeme ve doğru sistem bir araya geldiğinde asla çökme olmaz. Daha önce yapılan konutlarda belki bu 3 şart gerçekleşmemiş olabilir. Ancak o riskli yapıyı dönüştürerek veya güçlendirerek kurtarabiliriz. Bu nedenle vatandaşlarımızdan ricamız bu konuyu ihmal etmemeleridir" açıklamasında bulundu.



Türkkan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının kentsel dönüşüm için başlattığı ve İstanbul'da devamına karar verdiği Yarısı Bizden Kampanyası'nın önemli destekler içerdiğini belirterek, vatandaşlara bu kampanyadan faydalanmaları çağrısında bulundu.