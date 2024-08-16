Riskli konutlar güçlendirilmeli! 6 milyondan fazla tehlikeli bina var
Deprem Güçlendirme Derneği "güçlendirme veya dönüştürme" uyarısında bulundu. Uzmanlar ülkede her an yeni bir depremin olacağına değinirken, 6 milyondan fazla riskli konutların olduğunu söyleyedi.
Son asrın büyük felaketleri arasında yer alan 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nin üzerinden 25 yıl geçerken ülke genelindeki riskli konut sayısının korkutucu büyüklüğü dikkati çekmeye devam ediyor.
RİSKLİ YAPI STOKLARI HALA DEVAM EDİYOR
Geçen yıl yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından riskli yapıların güçlendirilmesi ve dönüştürülmesi noktasında farkındalık artsa da riskli yapı stoku hala milyonlarla ifade ediliyor.
6 MİLYONDAN FAZLA RİSKLİ KONUT VAR
Son 22 yılda ülkenin dört bir yanında 3,5 milyon civarında konutun dönüşümü sağlanmış olsa da hala riskli olduğu aktarılan 6 milyondan fazla konutun varlığı bu konuya verilmesi gereken öneme işaret ediyor. Uzmanlar, riskli konutlarda oturan vatandaşları binalarını bir an önce dönüştürmeleri veya güçlendirmeleri konusunda uyarıyor.
"ÜLKEDEKİ FAY HATLARI HER AN YENİ BİR DEPREME YOL AÇABİLİR"
Deprem Güçlendirme Derneği (DEGÜDER) Başkanı Sinan Türkkan, yaptığı açıklamada, Türkiye'de daha önce yaşanan büyük depremlerden bahsederek, "ülkedeki aktif fay hatlarının her an yeni ve şiddetli bir depreme yol açabileceğini" söyledi.
"İSTANBUL'DA RİSKLİ KONUT SAYISI: 600 BİN"
Türkkan, ülke genelinde 6 milyonu aşkın riskli konutun bulunduğunu kaydederek, "Şiddetli bir depremde hasar alması beklenen bu konutların 5 milyonu güçlendirmeyle kurtarılabilir. İstanbul'daki riskli konut sayısı ise 600 bin adet. Bunların 150 bini için hemen harekete geçmeliyiz. Büyük bir yıkımın önüne ancak güçlendirme ve dönüşümle geçebiliriz. Aksi takdirde İstanbul'da beklenen şiddetli depremin yıkıcı etkisi çok büyük olacaktır." dedi.
"BİNALAR BİR AN ÖNCE DÖNÜŞTÜRÜLMELİ"
Depremin yıkıcı etkisi olacağına değinen Türkkan," tamamen bilimsel metotlara dayalı olan güçlendirmenin, kentsel dönüşüme göre daha kısa süreli ve daha düşük maliyetli olduğunu söyledi. Binaların boşaltılmadan güçlendirme imkanının da olduğunu dile getiren Türkkan, riskli konutlarda oturan vatandaşlara binalarını bir an önce dönüştürmeleri veya güçlendirmeleri" Şeklinde konuştu.
GÜÇLENDİRMEDE UZMANLARLA ÇALIŞIN
Binalardan karot almanın evlere zarar veremeyeceğini söyleyen Türkkan, "Güçlendirmede yalnızca alanında uzman ve yetkin mühendislerle çalıştığınıza emin olun" diyen Türkkan, "banyonun fayansı kırılmasın, mutfağın dolabı değişmesin" diye güçlendirme çalışmalarına mesafeli davrananların büyük yanlış içerisinde olduğunu anlattı.
BU KONU İHMAL EDİLMEMELİ
Binaların yıkılmasının ve çökmesinin asla kader olmadığını yineleyen Türkkan, "Doğru zemin, doğru malzeme ve doğru sistem bir araya geldiğinde asla çökme olmaz. Daha önce yapılan konutlarda belki bu 3 şart gerçekleşmemiş olabilir. Ancak o riskli yapıyı dönüştürerek veya güçlendirerek kurtarabiliriz. Bu nedenle vatandaşlarımızdan ricamız bu konuyu ihmal etmemeleridir" açıklamasında bulundu.
Türkkan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının kentsel dönüşüm için başlattığı ve İstanbul'da devamına karar verdiği Yarısı Bizden Kampanyası'nın önemli destekler içerdiğini belirterek, vatandaşlara bu kampanyadan faydalanmaları çağrısında bulundu.
"Mevcut yapı stokunun büyük kısmı hızla yenilenmeli"
Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Başkanı Neşecan Çekici de 17 Ağustos 1999'da yaşanan 7,4 büyüklüğündeki Marmara Depremi'nde 17 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini anımsatarak, "Yaklaşık 200 bin kişinin evsiz kaldığı, 66 bin 441 konut ve 10 bin 901 iş yerinin yıkıldığı depremden 16 milyona yakın kişi etkilendi." dedi.
"4 T PRENSİPLERİNE SIKI SIKI SARILMALIYIZ"
Çekici, Marmara ve Kahramanmaraş depremlerinin yapı güvenliği konusundaki eksiklikleri acı bir şekilde gözler önüne serdiğini kaydederek, "Son olarak yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli depremler ana vizyonumuz olarak belirlediğimiz 4T; tabiat, toplum, teknoloji ve tasarım prensiplerine sıkı sıkı sarılmamız gerektiğini bize bir kez daha çok acı bir şekilde gösterdi." diye konuştu.
"HEDEF 5 YILDA 600 BİN BİNA"
Depremde bütüncül yaklaşıma değinen Çekici, "Öncelikle, mevcut yapı stokunun büyük bir kısmı hala risk altında ve bu yapıların hızla yenilenmesi gerekiyor. Ayrıca, deprem bilincinin toplumsal düzeyde artırılması, eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yaygınlaştırılması gerekiyor. Cumhurbaşkanı'mızın da açıkladığı gibi sadece İstanbul'da hedef 5 yılda 600 bini acil olmak üzere toplam 1,5 milyon bağımsız bölümü dönüştürmek. Şu anda kentsel dönüşüm kapsamında sahada başlamış ve başlayacak pek çok proje var. Ciddi bir bütünleşik konut politikası, acil koduyla Türkiye'nin gündeminde üst sıralarda yer almalıdır." dedi.
"ŞEHRİ DEĞER VE İNSAN ODAKLI DÖNÜŞTÜRMELİYİZ"
Neşecan Çekici, kentsel dönüşümde "kenti sadece dönüştürmek amaçlı" değil, "şehri değer ve insan odaklı dönüştürme esaslı" olması gerektiğini vurguladı.
"BİLİNÇLENDİRİLME KAMPANYASI HAYATA GEÇİRİLMELİ"
Kentsel dönüşümün önemini vurgulayan Çekici, "Sivil tarafın bilinçlendirilmesi ve eğitiminin de önemle üstünde durulması gerekir. Uzlaşı adabı ve kültürünün oluşması için ciddi bir bilinçlendirme kampanyası hayata geçirilmelidir. Kentsel dönüşüm hamlesiyle eş zamanlı olarak sosyal konutların yaratılması ve erişilebilir konut modellerinin kurulması da gerekiyor." yorumunu yaptı.
"Kentsel dönüşümle birlikte yeşil dönüşüm de gerçekleştirilmeli"
Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik" kentsel dönüşümün, binaların çevre dostu yapılara dönüştürülmesi için de bir fırsat oluşturacağını belirterek, bu fırsatın kaçırılmaması gerekli" dedi.
Konut arzı ve kira sorununun çözümü için kentsel dönüşümün hızlandırılması gerektiğini anlatan Şişik, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Depremden sonra yaşamımızı tehdit etmeye başlayan iklim krizi karşısında kentsel dönüşümle birlikte yeşil dönüşümü de gerçekleştirmeliyiz. Bugün Almanya elektriğini yüzde 100 temiz enerjiden sağlayan yapılara sahip. Çevre dostu yeşil binalar sayesinde su kullanımında yüzde 40-50, elektrik enerjisinde ise yüzde 100 tasarruf sağlamak mümkün.
"ARTIK SU KITLIĞINI KONUŞUYORUZ"
Londra'da çevreci bazı binalarda bir atık su 8 kere kullanılıyor. Biz de kentsel dönüşüm sürecinde yeşil binalar için çalışmalıyız. 10 bin dolardan başlayan ve binaya göre değiştiği için çok yüksek rakamlara da çıkabilen yatırım tutarıyla yeşil dönüşümü gerçekleştirebiliriz. Vatandaşlarımız bu yatırımın 2 yıl sonra geri dönüşünün sağlanacağını bilmeli. Artık su kıtlığını konuşuyoruz. Onun yerine 'Su kullanımını nasıl azaltırız?' konusunu konuşmalıyız."
Şişik, binalardaki yeşil dönüşümün zorunlu hale getirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
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