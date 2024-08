Riskli konutlar güçlendirilmeli! 6 milyondan fazla tehlikeli bina var

Arşiv



"ÜLKEDEKİ FAY HATLARI HER AN YENİ BİR DEPREME YOL AÇABİLİR"

Deprem Güçlendirme Derneği (DEGÜDER) Başkanı Sinan Türkkan, yaptığı açıklamada, Türkiye'de daha önce yaşanan büyük depremlerden bahsederek, "ülkedeki aktif fay hatlarının her an yeni ve şiddetli bir depreme yol açabileceğini" söyledi.