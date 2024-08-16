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Antalya'da Kur'an kursu öğrencilerinden Filistin'e yardım

ahaber.com.tr Haber Merkezi Mehmet Karataş
Giriş: 16.08.2024 15:58
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Antalya’da Kur’an kursu öğrencilerinden Filistin’e yardım

Antalya'da Turgut Reis Camisi Kur'an kursu mezuniyet törenindeki yarışmada dereceye giren bazı öğrenciler, ödüllerini Filistin'e yardım olarak bağışladı.

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