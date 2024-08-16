Ege sahillerinde yeniden doldu! Otel ve restoran indirimleri sonrası vatandaş yine tercih etti...

FIRSATÇILARIN ÖNÜ KESİLDİ RESTORANLAR CANLANDI

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel Aslan, Bodrum'da otellerin dolduğunu belirterek, "Bu durum esnafa da yansıdı. Şu anda tur teknelerinden restoranlara kadar hepsinin işleri yoğunlaştı" dedi. Bodrum'a karşı negatif algıyı yıkmak için güçlü bir çalışma yaptıklarını aktaran Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Serdar Kocadon da, "Bazı fırsatçıların da önünü kestik. Restoranlarımız indirim kampanyaları düzenledi. Bölgede otellerin yeniden dolmasıyla birlikte restoranlar da canlandı" diye konuştu.

BODRUM'DA SEZON KASIM ORTASINA UZADI

Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, Bodrum'da 90 bin yatak kapasitesi olduğunu belirterek, "Üyelerimizin toplam yatak kapasitesi 60 binin üzerinde. Kümülatif olarak doluluk ortalaması ağustosta yüzde 87. Eylül de dolu geçecek. İngiliz tur operatörü ve hava yolu şirketi Jet2 ve Jet2 Holidays, İngiltere'nin 4 havalimanından eklediği seferlerle Bodrum'a kasım ortasına kadar turist getirmeye devam edecek. Yani sezon kasım ortasına uzadı" dedi. Temmuzda 3-4 yıldızlı otellerin bir miktar boş kaldığını anlatan Dengiz, "Ancak tüm bunlara rağmen Bodrum Havalimanı'na yılın ilk 7 ayında havayoluyla 794 bin kişi geldi. Bu sayı geçen yılın aynı döneminde 714 bin kişiydi" diye konuştu.

ESNAFA GURBETÇİ DOPİNGİ

Muğla'nın Marmaris ilçesinde üç oteli bulunan Edestaal Grup Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları, bölgede 5 yıldızlı otellerin yüzde 97, 3-4 yıldızlıların ise yüzde 85 dolu olduğunu söyledi. Torunoğulları, "Biz temmuz ayını Bodrum'a göre daha iyi geçirdik. Ancak şampiyona ve olimpiyat etkisini biz de hissettik. Bu etkinlikler bitince rezervasyon talepleri çok hızlandı. Özellikle 20 Temmuz sonrası gurbetçilerin de gelişiyle birlikte oteller doldu" dedi. Otellerin dolmasıyla esnafın da işlerinin canlandığını anlatan Torunoğulları, "Ancak esnafa en büyük katkıyı yurtdışında yaşayan Türkiye'ye gelen gurbetçi olarak adlandırılan kardeşlerimiz veriyor. Bölgede restoran, kafe hepsini gurbetçiler dolduruyor. Esnafa doping etkisi oldu" dedi.