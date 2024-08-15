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Artvin'de hayvan hırsızlığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.08.2024 09:45
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Artvin’de hayvan hırsızlığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

Artvin'de 7 büyükbaş hayvan çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.

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