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Yılların saat tamircisi 50 yıllık bisiklet rutinini senelerdir bozmadı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.08.2024 10:46 Güncelleme: 15.08.2024 10:48
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Yılların saat tamircisi 50 yıllık bisiklet rutinini senelerdir bozmadı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde saat tamirciliği yaparak 50 yıldır geçimini sağlayan ve mesleği sayesinde 3 evladını okutan Selahattin Solhan, ilk işe başladığı günden beri işe bisikletiyle gidip geliyor.

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