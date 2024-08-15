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Deniz suyu ısınıyor Eylül’de tropikal fırtına bekleniyor

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.08.2024 11:00
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Deniz suyu ısınıyor Eylül’de tropikal fırtına bekleniyor

Su ve hava sıcaklıklarında yavaş yavaş ortalamanın altına düşüldüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Doğan Yaşar, “Eylül ayında eğer bu sıcaklık devam ederse, tropikal fırtınalar ortaya çıkar. Bize çok güzel yağış getirir. Eylül ayında güzel bir yağış alma ihtimalimiz çok yüksek” dedi.

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