Önce tek sonra arkadaşıyla soydu! Ne bulduysa bavula doldurdu
Bursa'da bulunan bir züccaciyeciye 2 gün üst üste gelen hırsız, ne var ne yok valizine doldurarak çaldı. Kamera kayıtlarını izleyen dükkan sahibi şoka girerken; hırsızın ilk gün tek başına, ikinci gün ise arkadaşıyla gelerek soygun yaptığı görüldü.
Bursa'da bir züccaciye dükkanına 2 gün peş peşe hırsız girdi. Eşyaların eksildiğini gören dükkan sahibi, kameralara bakınca şok geçirdi. Kameralarda bir hırsızın tek başına girdiği dükkana, ertesi gün arkadaşıyla beraber tekrar geldiği görüldü. Harekete geçen polis, hırsızları kısa sürede yakaladı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir züccaciye dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu A.K.(16), gece saatlerinde züccaciye dükkanına girerek ses bombası ve powerbank gibi elektronik eşya çaldı. Çaldıklarınla yetinemeyen A.K., ertesi gün arkadaşı M.C.E. ile yine aynı dükkana geldi. Dükkandan bulduğu bavula ses bombası, çakmak ve saç kurutma makinesi gibi elektronik eşyaları koyarak kayıplara karıştı.
EŞYALARIN EKSİK OLDUĞUNU GÖRDÜ, KAMERA KAYITLARINI İNCELEYİNCE ŞOK OLDU
Dükkan sahibi Murat Kaya, dükkan içindeki eşyaların fazlasıyla eksik olduğunu fark etti. Durumdan şüphelenen Kaya, güvenlik kameralarını inceleyince gözlerine inanamadı. Kaya'nın ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Güvenlik kameralarında, olay günü gelen hırsızın ertesi gün arkadaşıyla tekrar gelerek hırsızlık yaptığı ortaya çıktı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, 2 hırsız arkadaşı kıskıvrak yakaladı. Ürünlerinin eksik olduğunu görünce kamera kayıtlarına bakan Kaya, "Dükkana girdiğimde eşyaların eksik olduğunu fark ettim. Bunun üzerine kamera kayıtlarını incelemeye başladım.
Kayıtları incelediğimde, 2 hırsızın dükkanımdan temin ettiği bavula ses bombası, mikrofon ve saatli çakmak gibi eşyaları çaldığını fark ettim. Durum böyle olunca polis ekiplerine haber verdim. Ekipler 2 gün içerisinde zanlıları tespit etti. 15-16 yaşlarında yabancı uyruklu 2 hırsız olduğu belirlendi.
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