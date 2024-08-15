Önce tek sonra arkadaşıyla soydu! Ne bulduysa bavula doldurdu

Bursa'da bir züccaciye dükkanına 2 gün peş peşe hırsız girdi. Eşyaların eksildiğini gören dükkan sahibi, kameralara bakınca şok geçirdi. Kameralarda bir hırsızın tek başına girdiği dükkana, ertesi gün arkadaşıyla beraber tekrar geldiği görüldü. Harekete geçen polis, hırsızları kısa sürede yakaladı.



Olay, merkez Osmangazi ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir züccaciye dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu A.K.(16), gece saatlerinde züccaciye dükkanına girerek ses bombası ve powerbank gibi elektronik eşya çaldı. Çaldıklarınla yetinemeyen A.K., ertesi gün arkadaşı M.C.E. ile yine aynı dükkana geldi. Dükkandan bulduğu bavula ses bombası, çakmak ve saç kurutma makinesi gibi elektronik eşyaları koyarak kayıplara karıştı.