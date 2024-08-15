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Ümraniye'de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.08.2024 08:42
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Ümraniye’de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Ümraniye'de seyir halindeki bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle takla attı. Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken, araçtaki iki kişi yaralandı.

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