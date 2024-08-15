Küçük çocuğun kangren olan cinsel organı tamamen kesildi! Kaçak sünnetçilerden skandal ifade! Suçu birbirlerinin üzerine attılar...
Kayseri’de Hüdai Çeliker’in kaçak olarak sünnet ettiği 7 yaşındaki çocuğun cinsel organı kangren olurken küçük çocuğun cinsel organı tamamen kesildi. Olayla ilgili gözaltına alınan sağlık memuru Hüdai Çeliker ve kabin işletmecisi Safiye D. tutuklanırken verdikleri ifadede suçu birbirlerine attı. İşte detaylar...
Kayseri'nin Develi ilçesinde, 7 yaşındaki F.E.B.'nin yasak olmasına rağmen özel bir sağlık kabininde yapılan sünneti sonrası kangren olan cinsel organının kesilmesiyle ilgili gözaltına alınan sağlık memuru Hüdai Çeliker ile sağlık kabininin işletmecileri Safiye D. ve Selçuk T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
"NASIL YAPILACAĞINI TARİF ETTİM"
Sulh ceza hâkimliğine çıkarılan şüphelilerden sağlık memuru Hüdai Çeliker, sünneti kendisinin değil, sağlık kabini işletmecisi Safiye D.'nin yaptığını, kendisinin de orada olduğunu ve sünnetin nasıl yapıldığını Safiye D.'ye tarif ettiğini öne sürdü.
"KÖYLERDE SÜNNET YAPIYORDU"
Safiye D. ise "Sünneti Hüdai Çeliker yaptı. Pansumana dikkat etmedi. Sünnetin ardından yapışkanlı elastik bir bandaj sardı. Daha sonra aileyi evine gönderdi ve süreci takip etmedi" dedi.
Hüdai Çeliker ile özel sağlık kabininin sahibi Safiye D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken Selçuk T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hüdai Çeliker'in 5 yıl önce de Develi Devlet Hastanesi'nin malzemeleriyle dışarıda kaçak sünnet yaptığı gerekçesiyle soruşturma geçirdiği ortaya çıktı.
İZLEYİNCE ŞÜKRETTİM
Öte yandan sosyal medyada gündeme oturan olay sonrası Hüdai Çeliker'e çocuğunu sünnet ettiren aileler de paylaşımlarda bulundu. Kübra Hülya Uyanık, "Biz de oğlumuzu 5 yıl önce bu adama sünnet ettirdik. Kendisi Develi'de hastanede çalışıyordu. Oğlumun yaşı küçük olduğu için 'Hastanede buna narkoz veremem ama sünneti dışarıda yapabilirim' demişti. Bizim eve gelip sünneti yapmıştı. Haberlerde yaşanan olayı izleyince şükrettim" dedi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise "Yeni değil 4 yıl önce de bu kişi köylerde yanındaki temizlik görevlisiyle birlikte sünnet yapıyordu" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Maymun Çiçeği virüsü nedir, öldürür mü? Maymun Çiçeği hastalığının belirtileri neler, tedavisi var mı? Türkiye'de görüldü mü?
- Takvim yayımlandı: 10.000 TL ve 12.500 üstü alan emekliye o tarihte para yatacak! SSK, BAĞ-KUR'luya işte tam liste...
- Marmara'da deprem! Yalova ve Bursa'dan hissedildi! AFAD-KANDİLLİ son depremler listesi...
- ALES SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2024 | ÖSYM AİS ALES/2 sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? Kaç yıl geçerli?
- Real Madrid - Atalanta MAÇ ÖZETİ | UEFA Süper Kupa maçını kim kazandı? Real Madrid - Atalanta mücadelesi kaç kaç bitti?
- Akaryakıt fiyatları saat 23.59'da güncelleniyor: 14 Ağustos Çarşamba benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
- Vizesiz ülkeler 2024 | Bu ülkelere giderken vizeye gerek yok: İşte tam liste...
- TOKİ'den az peşinatlı uzun vade imkanı! Hemen anahtar teslim konut duyurusu yapıldı: 43 ilde 310 gayrimenkulde...
- Şipşak IQ testi geldi: Resimde kaç kurt var? 500 kişiden sadece 5'i bulabildi!
- Yeşilçam'ın "Bir Teselli Var" filminde bakın ne ortaya çıktı! Orhan Gencebay'ın efsane filmiydi... "Nasıl fark etmedik"
- Tarım Kredi'de yeni katalogla fiyatlar yarı yarıya düştü! İşte indirimli liste: Buğday unu, pirinç , krema, soda, sucuk...
- İlk hesap geldi: Emekliye, memura zamlı maaş tablosu yenilendi! %14'lük enflasyonla 12.500, 15.850, 20.500 TL alana...