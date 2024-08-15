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Küçük çocuğun kangren olan cinsel organı tamamen kesildi! Kaçak sünnetçilerden skandal ifade! Suçu birbirlerinin üzerine attılar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.08.2024 08:39 Güncelleme: 15.08.2024 08:52
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Küçük çocuğun kangren olan cinsel organı tamamen kesildi! Kaçak sünnetçilerden skandal ifade! Suçu birbirlerinin üzerine attılar...

Kayseri’de Hüdai Çeliker’in kaçak olarak sünnet ettiği 7 yaşındaki çocuğun cinsel organı kangren olurken küçük çocuğun cinsel organı tamamen kesildi. Olayla ilgili gözaltına alınan sağlık memuru Hüdai Çeliker ve kabin işletmecisi Safiye D. tutuklanırken verdikleri ifadede suçu birbirlerine attı. İşte detaylar...

Kayseri'nin Develi ilçesinde, 7 yaşındaki F.E.B.'nin yasak olmasına rağmen özel bir sağlık kabininde yapılan sünneti sonrası kangren olan cinsel organının kesilmesiyle ilgili gözaltına alınan sağlık memuru Hüdai Çeliker ile sağlık kabininin işletmecileri Safiye D. ve Selçuk T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"NASIL YAPILACAĞINI TARİF ETTİM"

Sulh ceza hâkimliğine çıkarılan şüphelilerden sağlık memuru Hüdai Çeliker, sünneti kendisinin değil, sağlık kabini işletmecisi Safiye D.'nin yaptığını, kendisinin de orada olduğunu ve sünnetin nasıl yapıldığını Safiye D.'ye tarif ettiğini öne sürdü.

"KÖYLERDE SÜNNET YAPIYORDU"

Safiye D. ise "Sünneti Hüdai Çeliker yaptı. Pansumana dikkat etmedi. Sünnetin ardından yapışkanlı elastik bir bandaj sardı. Daha sonra aileyi evine gönderdi ve süreci takip etmedi" dedi.

Hüdai Çeliker ile özel sağlık kabininin sahibi Safiye D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken Selçuk T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hüdai Çeliker'in 5 yıl önce de Develi Devlet Hastanesi'nin malzemeleriyle dışarıda kaçak sünnet yaptığı gerekçesiyle soruşturma geçirdiği ortaya çıktı.

2. sınıfa geçen 7 yaşındaki F.E.B2. sınıfa geçen 7 yaşındaki F.E.B

İZLEYİNCE ŞÜKRETTİM

Öte yandan sosyal medyada gündeme oturan olay sonrası Hüdai Çeliker'e çocuğunu sünnet ettiren aileler de paylaşımlarda bulundu. Kübra Hülya Uyanık, "Biz de oğlumuzu 5 yıl önce bu adama sünnet ettirdik. Kendisi Develi'de hastanede çalışıyordu. Oğlumun yaşı küçük olduğu için 'Hastanede buna narkoz veremem ama sünneti dışarıda yapabilirim' demişti. Bizim eve gelip sünneti yapmıştı. Haberlerde yaşanan olayı izleyince şükrettim" dedi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise "Yeni değil 4 yıl önce de bu kişi köylerde yanındaki temizlik görevlisiyle birlikte sünnet yapıyordu" dedi.

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