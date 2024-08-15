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36 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü kadın Muğla'da erkek kılığında yakalandı

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.08.2024 08:57 Güncelleme: 15.08.2024 09:30
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36 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü kadın Muğla’da erkek kılığında yakalandı

Muğla Marmaris'te hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından hakkında 36 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis ile 632 bin 542 lira adli para cezası bulunan kadın, erkek kılığında Aydın'da yakalandı.

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