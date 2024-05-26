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Hatay'da denize giren kişi boğuldu

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 26.05.2024
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Hatay’da denize giren kişi boğuldu

Hatay'ın Arsuz ilçesinde serinlemek için denize giren kişi boğuldu. Makhzum'un cenazesi, İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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