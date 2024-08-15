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Beledeyi duruma el attı: Engelli anne ve oğlu çöp evden kurtuldu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.08.2024 15:32 Güncelleme: 15.08.2024 17:06
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Beledeyi duruma el attı: Engelli anne ve oğlu çöp evden kurtuldu

Düzce'de kötü koku geldiği gerekçesiyle bir ev şikayet edildi. Zabıta ekipleri evi tespit edip, engelli anne ve oğlunu olduğu yerden çıkarttı. Ardından Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de eve gelerek, daireyi kısa süre içerisinde temizledi.

Konuralp'te bir evden kötü koku yayıldığı ihbarı alınması üzerine Zabıta Müdürlüğü adrese giderek tespit yaptı. Çöplerin biriktirildiği belirlenen evde yaşayan engelli anne ve oğlu evden çıkarılarak Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bilgi verildi.

Eve gelen ekiplerEve gelen ekipler

ÇÖP EV EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE KISA SÜREDE TEMİZLENDİ

Eve gelen Düzce Belediyesi ekipleri insan sağlığına zararlı bir ortamın olduğu evde hemen temizlik çalışmalarını başlattı ve evi kısa sürede temizledi.

Çöp evÇöp ev

ANNE VE OĞLUNA EVDE BAKIM VE SICAK YEMEK HİZMETİ
Kısa sürede ailenin evini temizleyen ekipler, ailenin yaşamını rahatça sürdürebilmesi için Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne evde bakım ve sıcak yemek hizmeti için başvurusunu da oluşturdu. Anne ve oğlu ikametlerinin tamamen temizlenmesi sonrasında Düzce Belediyesi tarafından düzenli olarak ziyaret edilecek, temizlik, bakım ve yemek hizmeti sağlanacak.

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