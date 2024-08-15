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Ticaret Bakanlığı'ndan kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetim

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.08.2024 13:00
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Ticaret Bakanlığı’ndan kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetim

Ticaret Bakanlığı'nca, tüketicilerin sağlık ve güvenlikleri ile ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla 10 ilde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.

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