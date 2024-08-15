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Tekirdağ'da bisikletiyle vidanjörün altına giren çocuk ağır yaralandı

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.08.2024 12:57
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Tekirdağ’da bisikletiyle vidanjörün altına giren çocuk ağır yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen kazada, bisikletiyle sokak üzerinde dönüş yapan vidanjörün altına giren Ömer Enneccar (16), ağır yaralandı.

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