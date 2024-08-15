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Kediyi kurtarmak isterken düştüğü derede mahsur kaldı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.08.2024 12:56 Güncelleme: 15.08.2024 13:02
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Kediyi kurtarmak isterken düştüğü derede mahsur kaldı

Bursa'da kediyi kurtarmak isterken düştüğü derede ayağını kırıp mahsur kalan adamı itfaiye ekipleri kurtardı.

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