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Otomobilin çarptığı çoban hayatını kaybetti

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.08.2024 12:46 Güncelleme: 15.08.2024 12:47
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Otomobilin çarptığı çoban hayatını kaybetti

Diyarbakır’da yolun karşısına geçmeye çalışan çoban hayatını kaybetti.

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