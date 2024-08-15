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Fethiye'de düzensiz göçmen operasyonu: Feribotta 17 düzensiz göçmen yakalandı

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.08.2024 19:24
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Fethiye’de düzensiz göçmen operasyonu: Feribotta 17 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde feribotta biri çocuk 17 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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