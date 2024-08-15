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ÖSYM duyurdu! YÖS/2 başvuruları başlıyor!

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.08.2024 12:47
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ÖSYM duyurdu! YÖS/2 başvuruları başlıyor!

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2024 TR - YÖS/2) başvurularının yarın başlayacağını bildirildi. Başvurular 2 Eylül'de sona erecek.

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