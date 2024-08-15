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Beylikdüzü'nde kendisine polis süsü verip vatandaşla böyle tartıştı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.08.2024 12:48 Güncelleme: 15.08.2024 12:51
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Beylikdüzü’nde kendisine polis süsü verip vatandaşla böyle tartıştı

İstanbul Beylikdüzü'nde servis minibüsünde aracının medya sisteminden polis telsizi sesi açan bir sürücü, iddiaya göre yolda tartıştığı başka bir araç sürücüsüne ceza yazmak için tehdit etti. Kendine polis süsü veren şahsın daha sonra olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi.

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