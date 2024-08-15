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'Dur' ihtarına uymayıp kaçarken polise çarpan şahıslar yakalandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.08.2024 10:11 Güncelleme: 15.08.2024 10:13
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’Dur’ ihtarına uymayıp kaçarken polise çarpan şahıslar yakalandı

Kayseri'de haklarında arama kararı bulunan şahısların bulunduğu otomobil, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Kaçarken 1 polise de çarparak yaralayan şahıslar, YAŞANAN kovalamaca sonucu yakalandı.

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