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Karaman’da ‘change’ araç operasyonu: 2 tutuklama

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.08.2024 12:53 Güncelleme: 15.08.2024 12:53
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Karaman’da ‘change’ araç operasyonu: 2 tutuklama

Karaman'da polisin düzenlediği change araç operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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