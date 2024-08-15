15 Ağustos 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Jandarmadan traktör sürücülerine bilgilendirme

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.08.2024 09:47
ABONE OL
Jandarmadan traktör sürücülerine bilgilendirme

Ağrı'da trafik jandarması ekiplerince traktör sürücülerine bilgilendirme eğitimi yapıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör