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Eşi tarafından sokakta bıçaklanan kadın öldü, şüphelinin yakalandığı anlar kamerada

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.08.2024 09:48 Güncelleme: 15.08.2024 09:55
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Eşi tarafından sokakta bıçaklanan kadın öldü, şüphelinin yakalandığı anlar kamerada

Küçükçekmece'de kocası tarafından sokak ortasında boynundan bıçaklanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüphelinin kaçarken vatandaşlar tarafından yakalandığı anlar kameraya yansıdı.

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