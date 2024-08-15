15 Ağustos 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

İzmir'de 71 düzensiz göçmen kurtarıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 15.08.2024 00:59 Güncelleme: 15.08.2024 00:59
ABONE OL
İzmir’de 71 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 22'si geri itilen 71 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ekipler, sürüklenen lastik botlardaki 20'si çocuk 49 düzensiz göçmeni kurtardı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör