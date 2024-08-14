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Mardin'de acı olay! Korkunç kazada 2 kişi öldü yaralılar var

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.08.2024 23:51 Güncelleme: 14.08.2024 23:52
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Mardin’de acı olay! Korkunç kazada 2 kişi öldü yaralılar var

Mardin'de akşam saatlerinde meydana gelen olayda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil traktöre çarptı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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