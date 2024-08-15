15 Ağustos 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Diyarbakır'da feci kaza! Otomobil 2 kişiye çarptı: Yaralıların yakınları otomobile saldırdı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.08.2024 01:20 Güncelleme: 15.08.2024 01:20
ABONE OL
Diyarbakır’da feci kaza! Otomobil 2 kişiye çarptı: Yaralıların yakınları otomobile saldırdı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde otomobilin çarpması sonucu 2 yaya yaralandı. Yaralıların yakınları ise otomobildekilere saldırdı. Saldırıda 2 kişi yaralandı ve olayda toplam 4 kişi hastanelik oldu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör