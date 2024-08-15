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Balıkesir'de terör propagandasına operasyon: 3 gözaltı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.08.2024 18:11
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Balıkesir’de terör propagandasına operasyon: 3 gözaltı

Balıkesir’de sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapan 3 şahıs şafak operasyonu ile yakalandı.

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