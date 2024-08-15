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İstanbul'da trafiği kilitleyen çalışma! D-100'de kilometrelerce araç kuyruğu

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.08.2024 10:09
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İstanbul’da trafiği kilitleyen çalışma! D-100’de kilometrelerce araç kuyruğu

İstanbul'da metrobüs hattında başlatılan "Beyaz Yol" çalışması nedeniyle D-100'de trafik aksadı. Avcılar Parseller'den başlayan araç kuyruğunun Küçükçekmece'ye kadar uzandığı görüldü.

Avcılar ve Küçükçekmece arasındaki metrobüs hattında yapılan "Beyaz Yol" çalışması nedeniyle D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince Avcılar'daki İBB Sosyal Tesisleri ile Yenibosna durağı arasındaki metrobüs hattında başlatılan "Beyaz Yol" çalışması sürüyor. Çalışmalar kapsamında İBB Sosyal Tesisler durağının bariyeri kaldırıldı ve yola dubalar yerleştirildi.

Çalışma kapsamında metrobüs yolundaki bariyer kaldırıldı, yola dubalar koyulduÇalışma kapsamında metrobüs yolundaki bariyer kaldırıldı, yola dubalar koyuldu

TRAFİK KİLİTLENDİ
D-100 kara yolunun bir şeridinin kapatılması nedeniyle sabah saatlerinde Ankara istikametinde araç yoğunluğu oluştu. Metrobüs araçları burada, kapatılan şeritten ilerliyor.

D-100'deki kilometrelerce uzanan araç kuyruğu böyle görüntülendiD-100'deki kilometrelerce uzanan araç kuyruğu böyle görüntülendi

D-100 kara yolunda uzun araç kuyruklarının Avcılar Parseller'den başlayarak Küçükçekmece'ye kadar devam ettiği görüldü. İBB, Avcılar'daki Sosyal Tesisler ile Yenibosna durağı arasındaki "Beyaz Yol" çalışmasının 45 gün sürmesinin planlandığını açıklamıştı.

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