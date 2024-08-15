15 Ağustos 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Marmara Depremi'ne karşı dimdik ayakta kalan Tavşancıl'ın hikayesi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.08.2024 11:06
ABONE OL
Marmara Depremi’ne karşı dimdik ayakta kalan Tavşancıl’ın hikayesi

Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin acı dolu hatıraları her yıl bu dönemde yeniden canlanırken, o gece tek bir tuğlası bile yerinden oynamayan Tavşancıl Mahallesi dikkatleri bir kez daha üzerine çekiyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör