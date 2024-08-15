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Büfede hırsızlık anı kamerada

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.08.2024 14:30
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Büfede hırsızlık anı kamerada

Şanlıurfa'da bir hırsızın büfede hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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