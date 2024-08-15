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Hiç görmediği babasından kalan borçla hayatı karardı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.08.2024 14:29
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Hiç görmediği babasından kalan borçla hayatı karardı

Bursa'da hiç görmediği babasından kendisine miras olarak 800 bin TL borç kalan Fatma Karaca, bunu ödeyecek maddi durumunun olmadığını söyledi.

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