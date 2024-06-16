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Aydın'da orman yangını! Havadan ve karadan anında müdahale | Kontrol altına alındı

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 16.06.2024 19:12 Güncelleme: 16.06.2024 20:23
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Aydın’da orman yangını! Havadan ve karadan anında müdahale | Kontrol altına alındı

Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarında etkisiyle çevreye yayıldı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Aydın'ın Ünlüce Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 17.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

KISA SÜREDE YAYILDI

Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede yayıldı.

Yangına ilk müdahaleyi yapan bölge halkı durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

ALEVLERE ANINDA MÜDAHALE

Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler, itfaiye araçları karadan, helikopterle ise havadan müdahale başlatıldı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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