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Antalya'da kaldırımda yürüyen öğretim görevlisi otomobilin çarpmasını sonucu öldü

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.08.2024 15:19
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Antalya’da kaldırımda yürüyen öğretim görevlisi otomobilin çarpmasını sonucu öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde kaldırımda yürüyen öğretim görevlisi, otomobilin çarpmasını sonucu yaşamını yitirdi.

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