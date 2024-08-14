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Üsküdar'da 1 ton kaçak midye ele geçirildi

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.08.2024 13:39
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Üsküdar’da 1 ton kaçak midye ele geçirildi

Üsküdar'da 1 ton kaçak midye ele geçirilen aracın sürücüsüne para cezası verildi.

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