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Hakkari de okul inşaatının asansör boşluğuna düşen bekçi öldü

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.08.2024 13:34
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Hakkari de okul inşaatının asansör boşluğuna düşen bekçi öldü

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bekçilik yaptığı inşaat halindeki okulun asansör boşluğuna düşen 6 çocuk babası Ferzinde Sevik (58), hayatını kaybetti.

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