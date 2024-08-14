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Edirne'de 21 düzensiz göçmen yakalandı

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.08.2024 13:41
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Edirne’de 21 düzensiz göçmen yakalandı

Son dakika haberine göre Edirne'de 21 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

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