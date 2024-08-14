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Uşak'ta tır şarampole devrildi! 1 yaralı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.08.2024 01:41 Güncelleme: 14.08.2024 01:42
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Uşak’ta tır şarampole devrildi! 1 yaralı

Uşak'ta devrilen mısır yüklü tır sürücüsünün kontrolünden çıktı ve şarampole devrildi. Korkunç kazada sıkıştığı noktadan kurtarıla sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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