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İzmir'de orman yangını! 22 saat sonra kontrol altına alındı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.08.2024 01:27 Güncelleme: 14.08.2024 21:10
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İzmir’de orman yangını! 22 saat sonra kontrol altına alındı

Çanakkale, Manisa ve Adana'nın ardından bir yangın da İzmir'de çıktı. Karşıyaka ilçesinde Yamanlar Dağı'nda çıkan orman yangınında ihbar üzerinde olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangın 22 saat sonra kontrol altına alındı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'nda çıkan orman yangını 22 saat sonra kontrol altına alındı.

Yangın, dün saat 21.39 sıralarında Yamanlar Dağı'nda meydana geldi.

İzmir'de Karşıyaka'da orman yangını çıktı.İzmir'de Karşıyaka'da orman yangını çıktı.

Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan orman yangını ihbarı üzerine adrese İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı; 25 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 dozer ve 6 yer ekibi sevk edildi.

ALEVLER KONTROL ALTINDA

Kentin birçok noktasından görülen alevlere İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale etti. Yangın, ekiplerin etkili müdahalesi sonucu 22 saat sonra kontrol altına alınabildi. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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