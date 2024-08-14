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Bolu Dağı'nda feci kaza! Freni tutmayan tırın çarptığı taksideki 1 kişi yaralandı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.08.2024 01:45
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Bolu Dağı’nda feci kaza! Freni tutmayan tırın çarptığı taksideki 1 kişi yaralandı

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde freni tutmayan tırın taksiye çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

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