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Ümraniye'de korkutucu kaza! Otomobil takla attı: 1 kişi yaralandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.08.2024 00:57
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Ümraniye’de korkutucu kaza! Otomobil takla attı: 1 kişi yaralandı

Ümraniye'de seyir halindeki bir otomobil şerit değiştirdiği sırada önce yan yoldan gelen araca çarptı, ardından da takla atarak durabildi. Kazada araç kullanılamaz hale gelirken takla atan araç sürücüsü yaralandı.

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